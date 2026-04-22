Комиссионер НХЛ сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2028. 16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально ещё не был объявлен.

По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.

«Надеюсь, ситуация в мире изменится не только в хоккейных вопросах. Мир – это всегда хорошо», – цитирует Беттмэна Daily Faceoff.

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года.

