«Не ожидал, что он такой простой человек». Третьяк рассказал о встрече с Путиным

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что перед выборами главы ФХР в 2006 году общался с президентом России Владимиром Путиным около часа.

«Мои знакомые, Леонид Тягачёв (президент Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 год. – Прим. «Чемпионата») и Владимир Кожин (управляющий делами президента РФ в 2000-2014 годах. – Прим. «Чемпионата»), мне сказали, что президент хочет со мной посоветоваться. Я тогда был председателем комитета Госдумы по делам молодёжи и спорту, меня пригласили в Кремль поздним вечером. С ним мы разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык.

Я не ожидал, что он такой простой, доступный человек, в первый раз с президентом сидел один на один. Он спрашивает, мол, в чём дело, я отвечаю, что проблемы вот здесь, здесь и здесь, и я бы сделал так, так и так. Он говорит: «Знаете, мне россиян надо объединять, мне победы нужны. А хоккей – это популярная игра, её народ любит. Давайте, баллотируйтесь в президенты федерации хоккея, я буду вам помогать», – цитирует Третьяка ТАСС.