Задоров вышел на четвёртое место среди российских игроков по штрафному времени в плей-офф

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 1-1).

В текущем плей-офф у 30-летнего россиянина стало 18 штрафных минут, за карьеру в плей-офф НХЛ – 142 в 60 играх. Задоров вышел на четвёртое место среди российских игроков в истории лиги по сумме штрафа в плей-офф. Он опередил Сергея Фёдорова (133 минуты штрафа в 183 матчах).

В топ-3 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 244 в 179), Алексей Житник (168 в 98) и Вячеслав Фетисов (147 в 116). Отметим, что на шестом месте идёт Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 120 в 154).