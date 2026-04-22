Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Задоров вышел на четвёртое место среди российских игроков по штрафному времени в плей-офф

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 1-1).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Арвидссон (Аспирот, Миттельштадт) – 24:54     0:2 Гики (Пастрняк, Курали) – 36:29     0:3 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 38:10 (pp)     0:4 Арвидссон (Миттельштадт, Аспирот) – 40:16     1:4 Байрэм (Маленстин, Пауэр) – 53:54     2:4 Кребс (Далин, Так) – 55:08    

В текущем плей-офф у 30-летнего россиянина стало 18 штрафных минут, за карьеру в плей-офф НХЛ – 142 в 60 играх. Задоров вышел на четвёртое место среди российских игроков в истории лиги по сумме штрафа в плей-офф. Он опередил Сергея Фёдорова (133 минуты штрафа в 183 матчах).

В топ-3 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 244 в 179), Алексей Житник (168 в 98) и Вячеслав Фетисов (147 в 116). Отметим, что на шестом месте идёт Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 120 в 154).

