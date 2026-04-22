Юрзинов — о плей-офф КХЛ: тревожный сигнал — быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший видит проблему в раннем вылете столичных клубов из Кубка Гагарина.

– Владимир Владимирович, как оцените второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина?
– Тревожный сигнал для нашего хоккея, на мой взгляд, в том, что из борьбы за главный трофей быстро вылетели все клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Вот об этом как раз мало говорится. Столичные клубы всегда были двигателями отечественного хоккея. ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», на каком-то этапе СКА вели за собой – и лиги, и сборные страны самых разных возрастов. Это наша традиция и наша философия – две столицы определяли хоккейную моду, показывали новые направления развития.

К сожалению, в этом сезоне эта традиция была нарушена. Причем не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ с МХЛ произошли осечки – у московского «Динамо», армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Только «Спартак» на этом уровне – исключение. Предлагаю над этой тенденцией задуматься. Понятно, что это большой минус для двух столиц. Думаю, что это такой же минус и для всего нашего хоккея, он неизбежно отражается на уровне нашей игры, – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

