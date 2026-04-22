Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг рассказал, как идут переговоры с НХЛ о проведении матчей с клубами КХЛ

Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о переговорах по организации детских турниров и заявил, что переговоры с клубами НХЛ пока находятся на паузе.

«Сейчас мы ведём переговоры с североамериканцами о проведении детских турниров. Будут организованы соревнования, на которых канадские и американские команды будут играть с нашими. Пока место проведения обсуждается. Такой турнир можно будет провести и в России. Если нет, например, в Турции или в том же Таиланде. Локация – вопрос переговоров.

Обсуждение матчей с командами НХЛ на данный момент на паузе. В Северной Америке идёт плей-офф Кубка Стэнли, так что пока нет времени. Когда сезон в НХЛ закончится, мы вернёмся к этому вопросу. Уверен, что такой матч точно возможно организовать», – цитирует Ротенберга Sport24.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android