Леонид Вайсфельд рассказал про главный интерес для него в серии «Локомотива» и «Авангарда»

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал, что ему будет интересно понаблюдать за противостоянием североамериканских тренеров «Локомотива» и «Авангарда». В полуфинальной серии Кубка Гагарина сыграют команды Боба Хартли и Ги Буше.

— На мой взгляд, это противостояние будет интересно тем, что друг против друга сыграют два североамериканских тренера с похожей игровой философией. Разумеется, обе команды сильные. Будет яркая и занимательная серия.

— То есть Боб Хартли против Ги Буше – топовое противостояние двух канадцев в КХЛ?

— Повторюсь, игры действительно должны получиться интересными, потому что у Хартли и Буше одинаковый подход. Например, в серии ЦСКА с «Авангардом» он тоже был примерно одинаковый, в этом и заключается главный интерес для меня, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

