Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Вайсфельд: Радулов – очень важный хоккеист для «Локомотива», но и в Омске есть мастера

Вайсфельд: Радулов – очень важный хоккеист для «Локомотива», но и в Омске есть мастера
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина.

— Можете назвать главные сильные стороны обеих команд?
— Они примерно одни и те же. Очень системная игра как «Локомотива», так и «Авангарда».

— Может ли сыграть в пользу «Локомотива» фактор Александра Радулова?
— Безусловно, это очень важный хоккеист для Ярославля, но и в Омске есть мастера. Радулов ещё в прошлом году всё доказал в плей-офф, а в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Александр подтверждает свой уровень.

— Чья вратарская линия сильнее — Исаев у «Локомотива» или Серебряков у «Авангарда»?
— Уровень вратарей у обеих команд приблизительно равный, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android