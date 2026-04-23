Вайсфельд: Радулов – очень важный хоккеист для «Локомотива», но и в Омске есть мастера

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина.

— Можете назвать главные сильные стороны обеих команд?

— Они примерно одни и те же. Очень системная игра как «Локомотива», так и «Авангарда».

— Может ли сыграть в пользу «Локомотива» фактор Александра Радулова?

— Безусловно, это очень важный хоккеист для Ярославля, но и в Омске есть мастера. Радулов ещё в прошлом году всё доказал в плей-офф, а в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Александр подтверждает свой уровень.

— Чья вратарская линия сильнее — Исаев у «Локомотива» или Серебряков у «Авангарда»?

— Уровень вратарей у обеих команд приблизительно равный, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

