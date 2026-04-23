Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса» перед полуфиналом Кубка Гагарина

Вайсфельд выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса» перед полуфиналом Кубка Гагарина
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса» перед полуфиналом Кубка Гагарина.

— Эта серия как раз интересна тем, что в ней у клубов разные подходы к игре, тактике, формированию команды. Противоположный подход, если брать серию Ярославля с Омском, но интерес не меньше.

— Согласны, что противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» является классикой отечественного хоккея?
— Я не обращаю на это внимание: меняются времена, философия, подходы. Это больше интересно для болельщиков, а для меня интерес заключается в другом.

— «Металлург» – очень малогабаритная команда. Что важнее на такой серьёзной стадии: скорость или умение сыграть жёстко?
— Думаю, что козыри есть и там, и там. В этом контексте основным станет тот факт, в каком функциональном состоянии находятся команды. Если кто-то будет подготовлен лучше, то сможет использовать свой козырь. Казань – жёсткость, силовую игру, а Магнитогорск – скорость, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android