Вайсфельд: вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил о преимуществе вратарской бригады «Металлурга» — Александра Смолина и Ильи Набокова над голкиперами «Ак Барса» Тимуром Биляловым и Максимом Арефьевым.

— «Металлург» все ждали в полуфинале, а «Ак Барс» лично вас удивил?

— Что касается Магнитогорска, вряд ли стоит отрицать, что у них хорошая сетка плей-офф по сравнению с соперниками. Можно говорить, что повезло, но, с другой стороны, они ведь заняли первое место в регулярном чемпионате. Так что всё справедливо.

По поводу «Ак Барса» могу сказать, что казанцы удивляли меня в регулярке, где они, с моей точки зрения, играли ниже своего уровня. А в плей-офф, особенно в серии с Минском, вышли на пик формы, в результате чего показали свой истинный уровень. Это радует.

— Как оцените вратарскую линию в этой серии?

— Считаю, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер. По Тимуру Билялову у «Ак Барса» у меня один вопрос: как у него со здоровьем, не помешают ли травмы? Максим Арефьев мне очень нравится, но у него нет кубкового опыта. С другой стороны, у Ильи Набокова из «Металлурга» его тоже не было, но это не помешало ему стать MVP плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Так что здесь всё близко, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»