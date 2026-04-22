Каменский назвал сюрпризом назначение Леонида Тамбиева в «Динамо»

‎Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Сюрприз был для меня, что его (Тамбиева) поставят туда. Но он работал в КХЛ, отметился хорошей работой с «Адмиралом», выводил команду в плей-офф», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

Напомним, Леонид Тамбиев долгое время работал в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.

Бело-голубые уступили минскому «Динамо» в четырёх матчах в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

Материалы по теме
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
