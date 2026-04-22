Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли: Окулов — особенный игрок, он очень опасен

Главный тренер «Локомотива» Хартли: Окулов — особенный игрок, он очень опасен
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». Напомним, серия стартует в пятницу, 24 апреля.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
— Что вы думаете об «Авангарде»?
— Очень быстрая и опытная команда, похожа на нашу. Нужно отдать омичам должное, поскольку они смогли перестроиться за короткий срок. Летом у них произошло много изменений, это сделало их сильнее. Они стали очень конкурентными.

— Что вы почерпнули из двух поражений в регулярном чемпионате?
— Были хорошие матчи, но они давно остались в прошлом. У нас классная команда, у них — тоже. Ожидаю хорошую серию. Не будем оглядываться на эти встречи.

— Нужно ли психологически готовить команду к настоящей битве?
— Омичи будут мотивированы. Летом они отпустили Ткачёва и Буше. Это был сигнал команде, настоящее заявление для всех игроков. Добавился Маклауд, который прошёл тренировочный лагерь в Северной Америке.

— Насколько сильно будет отличаться полуфинал от предыдущих серий?
— У уфимцев были проблемы с составом. По ходу серии у них заболевали игроки. Их было жаль. Понятно, что мы рады победе, но соперники становились слабее от игры к игре. Что касается омичей, то сейчас и мы свежие, и они свежие. Да, у них есть травмированные игроки, но это будет серия двух хорошо подготовленных команд.

— Что скажете об атаке «Авангарда»?
— Очень опасное нападение. Это быстрая команда, в которой здорово отработан переход из обороны в атаку.

— Можно ли назвать серию противостоянием Константина Окулова и Даниила Исаева – лучших нападающего и вратаря предыдущего раунда?
— Окулов — особенный игрок. Когда он играл за ЦСКА, тоже был лидером. Окулов очень опасен.

— Насколько хорошо вы знаете Ги Буше?
— Я знаю Ги. Я тренировал команды, в которых играли и Алексей Жамнов, и Виктор Козлов, а также работал Буше. Но играют хоккеисты, а не тренеры. Секретов никаких нет, поскольку технологии вышли на высокий уровень. После первого матча игроки станут подстраиваться друг под друга, — цитирует Хартли сайт КХЛ.

Перекрёстный плей-офф показал тотальную доминацию Востока. Нужно вернуть старую сетку?
Перекрёстный плей-офф показал тотальную доминацию Востока. Нужно вернуть старую сетку?
