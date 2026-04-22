Американский нападающий «Лос-Анджелеса» высказался об игре Панарина в большинстве

Американский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Лаферрье прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина в большинстве.

«Он очень энергичный. С ним наша игра в большинстве стала намного лучше. Он видит лёд, отлично контролирует шайбу. За ним очень интересно наблюдать», — приводит слова Лаферрье The Athletic.

Напомним, в двух матчах серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-2) Панарин стал автором шайб в большинстве. Всего в текущем плей-офф НХЛ Панарин провёл две игры, где забросил две шайбы.

«Лос-Анджелес Кингз» по итогам регулярного чемпионата НХЛ стал восьмым, заработав 90 очков.