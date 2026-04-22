Форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026

Форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026
Федерация хоккея Канады опубликовала имена капитана и его помощников перед стартом юниорского чемпионата мира — 2026, который стартовал сегодня, 22 апреля, в Словакии.

Капитаном команды назначен Китон Верхуфф. Помощниками капитана стали Александр Ди Иорио, Адам Валентини и Дима Жилкин.

17-летний Жилкин имеет русские корни, родившись в Торонто. Его отец и брат Даниил Жилкин ранее переехали в Канаду. Дима Жилкин в текущем сезоне выступает за «Сагино Спирит», являясь капитаном. В 59 матчах нападающий набрал 75 (36+39) очков.

Отметим, что у брата Димы, Даниила Жилкина, есть российское и канадское гражданство, он родился в Москве. 22-летний форвард был задрафтован «Виннипег Джетс» под общим 77-м номером на драфте 2022 года. Сейчас Даниил выступает в АХЛ за фарм-клуб «Джетс» «Манитоба Мус».

Календарь ЮЧМ-2026
Таблица ЮЧМ-2026
