Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тревор Льюис завершил карьеру в возрасте 39 лет

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014), бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 в составе сборной США Тревор Льюис завершил карьеру в возрасте 39 лет, сообщает NHLPA.

Экс-форвард провёл в НХЛ 1034 игры, в которых набрал 237 (104+133) очков. Льюис выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз».

«В детстве, когда я рос в Юте, я и представить себе не мог, что меня ждёт такой путь. Сыграть более 1000 матчей и выиграть два Кубка Стэнли. Для меня эти достижения — не просто цифры, они символизируют годы самопожертвования, упорства и глубокой любви к игре.

Я хочу особенно поблагодарить клуб «Лос-Анджелес Кингз» за то, что они поверили в меня с самого первого дня. Вы дали мне возможность осуществить мечту, и вместе мы создали нечто, что я буду хранить в своём сердце до конца жизни.

Хоккей дал мне больше, чем я мог когда-либо пожелать: братьев по команде, уроки, которые сформировали меня как личность, и воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Спасибо всем, кто был частью этого пути: «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», моим товарищам по команде, тренерам, генеральным менеджерам, тренерам, болельщикам и всем остальным.

Спасибо моей семье, которая всегда была со мной. Ваши жертвы, вера в меня и неизменная поддержка сделали эту карьеру возможной. Я разделяю с вами каждое мгновение. Я ухожу из спорта с чувством благодарности и гордости. Хоккей дал мне всё, и я с нетерпением жду, что будет дальше», — сказано в заявлении Льюиса.