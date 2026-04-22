Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Фрейз: «Авангард» — настоящая машина, будет тяжело

Форвард «Локомотива» Фрейз: «Авангард» — настоящая машина, будет тяжело
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В чём сила «Авангарда»?
— Это очень быстрая команда, которая имеет хорошую физическую подготовку. Если омичи получают преимущество в счёте, то могут закрыться. «Авангард» — настоящая машина. Будет тяжело играть против него.

— Как противостоять Маклауду на вбрасываниях?
— Нам нужно показывать лучший хоккей — не только мне, но и всем нашим центрам. Мы должны выигрывать эти единоборства.

— Вы предложите «Авангарду» что-то новое?
— В «Авангарде» много игроков из Северной Америки, они физически развиты. Но в то же время их лидеры проводят большое количество времени на льду. Нам нужно чаще проводить силовые приёмы, играть в тело — это сделает для них серию намного тяжелее. И нужно заставить омичей играть в обороне, лишить их шайбы. Это будет физически активная серия с большим количеством борьбы.

— Вы улучшили игру в большинстве?
— Да, в плей-офф мы стали лучше играть. Нам нужно чаще доставлять шайбу до ворот и играть на добивании, — цитирует Фрейза сайт КХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Хартли: Окулов — особенный игрок, он очень опасен
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android