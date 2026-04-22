Форвард «Локомотива» Фрейз: «Авангард» — настоящая машина, будет тяжело

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

— В чём сила «Авангарда»?

— Это очень быстрая команда, которая имеет хорошую физическую подготовку. Если омичи получают преимущество в счёте, то могут закрыться. «Авангард» — настоящая машина. Будет тяжело играть против него.

— Как противостоять Маклауду на вбрасываниях?

— Нам нужно показывать лучший хоккей — не только мне, но и всем нашим центрам. Мы должны выигрывать эти единоборства.

— Вы предложите «Авангарду» что-то новое?

— В «Авангарде» много игроков из Северной Америки, они физически развиты. Но в то же время их лидеры проводят большое количество времени на льду. Нам нужно чаще проводить силовые приёмы, играть в тело — это сделает для них серию намного тяжелее. И нужно заставить омичей играть в обороне, лишить их шайбы. Это будет физически активная серия с большим количеством борьбы.

— Вы улучшили игру в большинстве?

— Да, в плей-офф мы стали лучше играть. Нам нужно чаще доставлять шайбу до ворот и играть на добивании, — цитирует Фрейза сайт КХЛ.