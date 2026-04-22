Валерий Каменский оценил назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхая»

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов».

«Илья уже работал в сборной на Олимпиаде в Китае, понимает, как устроены все процессы. Ковальчук — целеустремлённый человек, который любит выигрывать. Для КХЛ и «Шанхайских Драконов» большой плюс, что такие люди будут работать в лиге и команде. Это осознанное решение. Знаю, что у Ильи есть конкретные планы и цели, которых он хочет добиться в новой роли», — приводят слова Каменского «Известия».

Последним клубом Ковальчука был московский «Спартак». В КХЛ он выступал за СКА и омский «Авангард», с которыми суммарно трижды завоёвывал Кубок Гагарина. В НХЛ играл за пять клубов, в составе «Нью-Джерси Дэвилз» доходил до финала Кубка Стэнли.