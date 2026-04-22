Рыбин — о Тамбиеве в «Динамо»: Роман Ротенберг был более интересной кандидатурой

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин оценил назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Для всех стало неожиданностью, что Тамбиев был назначен главным тренером. Все ждали Романа Борисовича Ротенберга, это освещалось в прессе, и само по себе это было бы классное назначение. Но случилось так, как принял директор.

Чего ждать от Тамбиева? В первую очередь нужно понять, кто из игроков согласится с ним играть, ибо уже был первый звонок. Никто не хочет сейчас принимать суровые решения, не все будут к этому готовы. И иностранцы не знают, как к этому отнесутся, потому что они всё равно понимали, что, работая с Козловым или Ротенбергом, они могут общаться на английском языке и донести свою мысль. Это тоже важно! Легионеры — это основная составляющая в большинстве клубов. Ротенберг был более интересной кандидатурой с точки зрения того, что под него могли пойти игроки, он бы их пригласил и предложил хороший контракт с премиальными. А как сейчас будет — тяжело сказать. Все мы знаем, в какой хоккей играет Тамбиев и принесёт ли он пользу «Динамо» — большой вопрос», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Материалы по теме
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
