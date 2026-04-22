Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин перенёс операцию и выбыл как минимум на полгода

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин перенёс операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что более конкретные сроки его возвращения будут определены в зависимости от того, как будет проходить его восстановление, но типичный период восстановления составляет от шести до девяти месяцев.

Разрыв связок Сандин получил 11 апреля в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

В 73 матчах прошедшего регулярного сезона 26-летний игрок обороны забросил пять шайб и отдал 24 результативные передачи с показателем полезности «+4».