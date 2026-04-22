Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров рассказал о совете, полученном от Евгения Набокова

23-летний голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров рассказал о совете, полученном от Евгения Набокова, который занимает пост руководителя вратарской службы «акул».

«Набоков сказал мне: «Работай над определёнными деталями и просто старайся становиться лучше с каждым днём. Старайся каждый день становиться лучшей версией себя. И получай удовольствие от игры», — приводит слова Аскарова San Jose Hockey Now.

В минувшей регулярке Аскаров провёл 47 матчей, в которых одержал 21 победу с 88,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,63.

Ранее 19-летний нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини высказался о своём будущем в клубе.