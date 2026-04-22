Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил, остаётся ли он в составе совета директоров «Динамо»

Роман Ротенберг ответил, остаётся ли он в составе совета директоров «Динамо»
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на вопрос, остаётся ли он в составе совета директоров московского «Динамо».

— Вы остаётесь в совете директоров «Динамо»?
— Да. Мы — «Динамо», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, 21 апреля Леонид Тамбиев был назначен главным тренером московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, в сезоне-2026/2027 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера.

Московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина бело‑голубые уступили в серии с минским «Динамо» (0-4).

