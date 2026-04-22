В правительстве Санкт‑Петербурга оценили возможность возвращения СКА на «СКА Арену»

Глава комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт‑Петербурга Антон Шантырь высказался о возможном переезде СКА на «СКА Арену», где в прошлой регулярке играли «Шанхайские Драконы».

— У вас нет сведений, что СКА планирует возвращаться на «СКА Арену»?

— Информации о переезде СКА у меня нет. Не вижу тут проблемы, потому что «Ледовый» — прекрасная арена, намоленное место. Насколько я знаю по информации из прессы, «Шанхайские Драконы» остаются в Петербурге на следующий сезон, а значит, «СКА Арена» не будет простаивать. Лично я бы очень хотел, чтобы «Драконы» остались в Петербурге. Неважно, кто на какой арене играет. Важно, что «Драконы» тоже собирают целый фан-сектор и помогают объединять любителей хоккея. Команды профессионалов могут играть между собой в Петербурге, и это здорово! У нас появляется петербургское дерби, — приводит слова Шантыря «Спорт день за днём».