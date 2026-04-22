«В следующем сезоне всё будет по-другому». Барулин — о работе Ларионова в СКА

Чемпион мира 2012 года, бывший голкипер Константин Барулин высказался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА.

«Вся система СКА изменилась. Поменялось руководство клуба, сменился тренерский штаб и менеджмент. Для налаживания связей нужно много времени. Помощники приходили к Ларионову по ходу сезона. Нельзя рубить с плеча и делать быстрые выводы. Нужно потратить время, чтоб вернуться в норму.

Сколько нужно времени? Всё зависит от системы главного тренера. В ЦСКА многие хоккеисты знали систему Никитина благодаря тому, что уже работали с ним. Никитину в ЦСКА было проще настроить систему, чем Ларионову в СКА. Игорь Николаевич с нуля создавал команду. Главному тренеру и его штабу нужно время, чтобы команда привыкла к системе игры. Когда всё отлажено, результаты сразу идут вверх. В следующем сезоне всё будет по-другому», — цитирует Барулина Metaratings.