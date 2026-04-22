«Шайб будет мало, но игра будет офигенная». Фастовский — о серии «Локомотив» — «Авангард»
Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Напомним, первый матч серии состоится 24 апреля.
«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию «Авангард» — ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперёд и с песней — и назад тоже с песней!
«Локомотив» стал вариативнее в атаке, но в плей-офф они могут избрать тактику прошлогоднюю. Пробьёт ли такую оборону «Авангард»? Я считаю, что пробьёт. Команда играет мощно, без каких-то колебаний. Скажу, что 4-2 в пользу «Авангарда», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.
Материалы по теме
- 23 апреля 2026
-
19:08
-
18:47
-
18:26
-
18:09
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
17:01
-
16:41
-
16:18
-
16:18
-
15:59
-
15:43
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
14:52
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:44
-
12:27
-
12:00
-
11:52
-
11:22
-
11:00
-
10:52