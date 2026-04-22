«Шайб будет мало, но игра будет офигенная». Фастовский — о серии «Локомотив» — «Авангард»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Напомним, первый матч серии состоится 24 апреля.

«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию «Авангард» — ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперёд и с песней — и назад тоже с песней!

«Локомотив» стал вариативнее в атаке, но в плей-офф они могут избрать тактику прошлогоднюю. Пробьёт ли такую оборону «Авангард»? Я считаю, что пробьёт. Команда играет мощно, без каких-то колебаний. Скажу, что 4-2 в пользу «Авангарда», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.