Ветеран СКА: когда Квартальнов доходит до определённого момента, происходит провал

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал работу главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в КХЛ.

«Если проследить тренерский путь Квартальнова, который больше 1000 матчей провёл в КХЛ, то очень часто его команды отлично играют в регулярном чемпионате, но в плей-офф результата нет. Команды проходят первый раунд, либо даже второй, но завоёванных медалей нет. А послужной список огромный, поработал во многих командах. Даже достаточно вспомнить полуфинальную серию, когда ЦСКА Квартальнова вёл у СКА 3-0, но в итоге проиграл 3-4.

К сожалению, когда наступает плей-офф, у Квартальнова что-то не вяжется. Сейчас с Минском произошла такая же история. После отличной регулярки все ждали, что «Динамо» войдёт в историю, потреплет нервы грандам нашего хоккея, но во втором раунде команда проиграла «Ак Барсу» в не очень хорошем стиле. Есть параллель. Когда он доходит до определённого момента, происходит провал. Может, это связано с подготовкой команды. Ещё эта скандальная история с его высказываниями, когда непонятно, кто виноват», — цитирует Черкаса «Советский спорт».