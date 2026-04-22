«Результат не заставит себя долго ждать». Сафронов — о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»

Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов», а Евгения Артюхина на пост генерального менеджера китайского клуба.

«Я поддерживаю это, так как думаю, что у многих ребят это хорошо получается. Считаю, что у Ковальчука была восхитительная карьера, как в России, так и за рубежом. У него есть опыт функционера с олимпийской сборной России. Именно такого человека и не хватало в «Шанхайских Драконах». А Евгений Артюхин усилит менеджерскую часть, так как он работал скаутом «Вегаса», знает многих игроков, генеральных менеджеров. Он хорошо знает рынок, это большое усиление для «Драконов» и результат не заставит себя долго ждать», — цитирует Сафронова LiveResult.