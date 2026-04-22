Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады проиграла команде Словакии на юниорском чемпионате мира

Сборная Канады проиграла команде Словакии на юниорском чемпионате мира
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026. Хозяева турнира, команда Словакии победила в первой игре сборную Канады со счётом 2:1.

U18 ЧМ-2026 . Группа A
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Канада U18
Окончен
1 : 2
Словакия U18
0:1 Шраматы (Якубец, Бернат) – 31:50 (5x4)     1:1 Престон (Валентини, Лоуренс) – 34:15 (5x4)     1:2 Казда – 48:43    

На 32-й минуте игры Самуэл Шраматы открыл счёт во встрече. На 35-й минуте Матис Престон восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Тимоти Казда реализовал буллит и принёс сборной Словакии победу.

Напомним, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026 проходит в Словакии с 22 апреля по 2 мая. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь ЮЧМ-2026
Таблица ЮЧМ-2026

Ранее стало известно, что форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026.

Материалы по теме
Форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android