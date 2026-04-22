Сборная Канады проиграла команде Словакии на юниорском чемпионате мира

Сегодня, 22 апреля, стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026. Хозяева турнира, команда Словакии победила в первой игре сборную Канады со счётом 2:1.

На 32-й минуте игры Самуэл Шраматы открыл счёт во встрече. На 35-й минуте Матис Престон восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Тимоти Казда реализовал буллит и принёс сборной Словакии победу.

Напомним, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026 проходит в Словакии с 22 апреля по 2 мая. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

Ранее стало известно, что форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026.