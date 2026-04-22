Сборная Канады проиграла команде Словакии на юниорском чемпионате мира
Сегодня, 22 апреля, стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026. Хозяева турнира, команда Словакии победила в первой игре сборную Канады со счётом 2:1.
U18 ЧМ-2026 . Группа A
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Канада U18
Окончен
1 : 2
Словакия U18
0:1 Шраматы (Якубец, Бернат) – 31:50 (5x4) 1:1 Престон (Валентини, Лоуренс) – 34:15 (5x4) 1:2 Казда – 48:43
На 32-й минуте игры Самуэл Шраматы открыл счёт во встрече. На 35-й минуте Матис Престон восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Тимоти Казда реализовал буллит и принёс сборной Словакии победу.
Напомним, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2026 проходит в Словакии с 22 апреля по 2 мая. Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.
Ранее стало известно, что форвард с русскими корнями назначен альтернативным капитаном сборной Канады на ЮЧМ-2026.
Материалы по теме
- 23 апреля 2026
-
19:08
-
18:47
-
18:26
-
18:09
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
17:01
-
16:41
-
16:18
-
16:18
-
15:59
-
15:43
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
14:52
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:44
-
12:27
-
12:00
-
11:52
-
11:22
-
11:00
-
10:52