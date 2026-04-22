«Весь сезон прошёл без криков». Голкипер «Нефтехимика» Озолин — о работе с Гришиным

Вратарь «Нефтехимика» Ярослав Озолин высказался о работе с главным тренером нижнекамского клуба Игорем Гришиным.

— Первый плей-офф за два года в первый год работы Игоря Гришина. Как оцените результат команды?
— У нас собрался очень классный коллектив. Игорь Владимирович организовал вокруг себя это всё — это в первую очередь его заслуга. Результат — пусть оценивают тренеры и руководители. Думаю, что мы могли ещё пошуметь.

— Вы рассказали, как Игорь Владимирович организовал работу. С точки зрения психологии, наверное, сильный специалист? Как он работает с коллективом?
— Историй каких-то не вспомню. Не особо запоминаешь — это же всё во время матчей происходит. Если говорить в общем — бывало такое, что играем плохо, не идёт. Он зайдёт в перерыве, пошутит что-нибудь, скажет: «Давайте, ребятки, пошли!» И всё. На каком-то спокойствии, вере в нас всё строилось — команда на это откликалась. Весь сезон прошёл без криков.

— При этом в регулярке были затяжные серии поражений — Гришин всё равно оставался спокойным?
— Да, вообще-вообще всё было спокойно. Игорь Владимирович — крутой специалист. Проиграли — ничего страшного. У нас есть следующая игра, и мы должны её выигрывать. И всё, — цитирует Озолина «Вечерняя Казань».

Материалы по теме
Спортивный директор «Нефтехимика» рассказал о проблеме с легионерами в КХЛ
