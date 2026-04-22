Красиков оценил игру Исаева и Серебрякова в преддверии серии «Локомотив» — «Авангард»

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков высказался об игре голкиперов Даниила Исаева из «Локомотива» и Никиты Серебрякова из «Авангарда» в преддверии очной серии команд в 1/2 финала плей-офф.

«Голы будут заходить, если вратари будут ошибаться. Обе команды помогают своим вратарям отлично. Серебряков и Исаев — не гиганты по габаритам, они играют в похожем стиле, вылетают сильно из ворот. И из-за системности этих команд их сильно страхуют защитники. Исаев в этой системе в полном, полнейшем порядке. Если сравнивать напрямую Исаева и Серебрякова, отдам предпочтение вратарю «Локомотива» — он в этой системе давно, он знает, как правильно сыграть со своими защитниками. Он с ними более сыгран», — цитирует Красикова сайт КХЛ.