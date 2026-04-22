Роман Ротенберг отреагировал на назначение Тамбиева на пост главного тренера «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера бело-голубых.

— Как вы отреагировали на назначение Тамбиева?

— Хочу сказать, что у «Динамо» одна задача — побеждать. Для тренера важно начать сезон с самого начала, провести предсезонку. Считаю, заходить в команду в середине сезона было бы неправильно, бывают разные ситуации.

— Говорят, что вы были более хорошей кандидатурой на этот пост?

— Это ваше мнение?

— Мнение спикеров и болельщиков.

— Спасибо болельщикам за поддержку. Я работаю в сборной России. Скоро у нас будет тренировочный лагерь сборной до 18 лет, буду лично проводить мастер‑классы, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».