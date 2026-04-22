Вячеслав Фетисов предположил, когда Александр Овечкин приедет в Россию

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предположил, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приедет в Россию.

— Есть ли у вас информация относительно даты приезда Овечкина в Россию?

— Я думаю, (приедет) где-то в середине мая, — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.