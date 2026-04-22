Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Константин Барулин: почти все недооценивали «Ак Барс» по ходу сезона

Чемпион мира 2012 года, бывший голкипер Константин Барулин прокомментировал игру казанского «Ак Барса» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

«Почти все недооценивали «Ак Барс» по ходу сезона. В том числе, когда сделали ставку на минское «Динамо». Состав у Казани очень плотный. Хоккеисты бьются друг за друга. Казанцы играют агрессивно как в атаке, так и в обороне. И такая игра не оставила «Динамо» никаких шансов. Хотя в Минске собрался отличный коллектив», — приводит слова Барулина Metaratings.

Напомним, в 1/4 финала «Ак Барс» победил минское «Динамо» со счётом 4-0 и в полуфинальной серии встретится с «Металлургом».

