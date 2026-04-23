Евгений Малкин обошёл Горди Хоу по голам в истории плей-офф НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт — 1:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Таким образом, россиянин забил 69-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю Малкин обошёл Горди Хоу (68) и вышел на 21-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ.

Следующей целью Малкина является Стив Айзерман, в активе которого 70 голов.