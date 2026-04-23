Малкин повторил рекорд Гретцки и Кросби в матчах с «Филадельфией» в плей-офф НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp) 1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp) 2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06 3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18 3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp) 4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp) 5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48
На момент написания новости проходит первый период. Счёт — 1:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Россиянин забил свой 15-й гол в плей-офф в ворота «Филадельфии» и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, которые также забросили по 15 шайб в ворота «Филадельфии».
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола.
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
19:08
-
18:47
-
18:26
-
18:09
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
17:01
-
16:41
-
16:18
-
16:18
-
15:59
-
15:43
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
14:52
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:44
-
12:27
-
12:00
-
11:52
-
11:22
-
11:00
-
10:52