Малкин повторил рекорд Гретцки и Кросби в матчах с «Филадельфией» в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт — 1:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Россиянин забил свой 15-й гол в плей-офф в ворота «Филадельфии» и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, которые также забросили по 15 шайб в ворота «Филадельфии».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола.