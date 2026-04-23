Малкин и Кросби повторили достижение КС, покорявшееся лишь одной активной паре игроков

Пара звёздных нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби поучаствовали в голе в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и повторили редкое достижение, покорявшееся лишь одной действующей паре игроков НХЛ.

Малкин отличился на пятой минуте встречи. Кросби отметился в протоколе голевой передачей. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби и Малкин вместе поучаствовали в голевой атаке в плей-офф НХЛ в 50-й раз в своей карьере. Это вторая активная пара игроков с подобным количеством совместных шайб. Ранее это достижение покорялось дуэту из «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, в их активе 74 таких гола.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 1:0 в пользу гостей.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола. На счету Кросби это очко стало первым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.