Евгений Малкин догнал Марио Лемье по числу голов в большинстве в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и вышел на восьмое место по числу заброшенных шайб в большинстве в истории плей-офф НХЛ.

Малкин отличился на пятой минуте встречи с передач Брайана Раста и Сидни Кросби. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин забил свой 29-й гол в большинстве в плей-офф и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю в истории Кубков Стэнли. Возглавляет данный рейтинг Бретт Халл (38). Из действующих игроков впереди лишь Александр Овечкин (31, пятое место).

На момент написания новости проходит второй период. Счёт ничейный — 1:1.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 69 заброшенных шайб и 114 ассистов в 180 матчах.