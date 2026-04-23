В «Вашингтоне» рассказали о планах усилить команду в межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о том, как клуб планирует усилиться в межсезонье.

«Я оптимистичен, потому что считаю, что мы находимся в лучшем положении за всё время, когда у нас есть всё необходимое для обмена, что может заинтересовать какую-либо команду.

Безусловно, рассмотрим все варианты и постараемся заполучить лучших игроков на нужные позиции, а также усилить состав в межсезонье с учётом того, что подходит нашей команде и отвечает нашим потребностям.

Даже если не обменивать эти пики, вы получаете ещё двух молодых хоккеистов, которые могут стать активами для будущих сделок или позволят легче расставаться с другими проспектами», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба
«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
