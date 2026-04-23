Малкин вышел на чистое седьмое место по числу очков в большинстве в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и вышел на чистое седьмое место по числу набранных в большинстве очков в истории плей-офф НХЛ.

Малкин отличился на пятой минуте встречи с передач Брайана Раста и Сидни Кросби. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин набрал своё 82-е очко в большинстве в плей-офф и превзошёл Дениса Потвена (81) по этому показателю в списке лучших бомбардиров за всю историю.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 69 заброшенных шайб и 114 ассистов в 180 матчах.