Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вышел на чистое седьмое место по числу очков в большинстве в истории плей-офф НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и вышел на чистое седьмое место по числу набранных в большинстве очков в истории плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

Малкин отличился на пятой минуте встречи с передач Брайана Раста и Сидни Кросби. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин набрал своё 82-е очко в большинстве в плей-офф и превзошёл Дениса Потвена (81) по этому показателю в списке лучших бомбардиров за всю историю.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 69 заброшенных шайб и 114 ассистов в 180 матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android