Сидни Кросби обошёл Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и вышел на чистое пятое место по числу набранных очков в истории плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

Кросби отметился ассистом на шайбу россиянина Евгения Малкина на пятой минуте встречи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 202-е очко в плей-офф НХЛ и обогнал Яромира Ягра (201) в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю. Возглавляет данный рейтинг легендарный Уэйн Гретцки — 382 очка. Далее располагаются Марк Мессье (295), Яри Курри (233) и Гленн Андерсон (214).

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один ассист. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 71 заброшенная шайба и 131 ассист в 183 матчах.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
