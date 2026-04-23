Сидни Кросби обошёл Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии, и вышел на чистое пятое место по числу набранных очков в истории плей-офф НХЛ.

Кросби отметился ассистом на шайбу россиянина Евгения Малкина на пятой минуте встречи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 202-е очко в плей-офф НХЛ и обогнал Яромира Ягра (201) в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю. Возглавляет данный рейтинг легендарный Уэйн Гретцки — 382 очка. Далее располагаются Марк Мессье (295), Яри Курри (233) и Гленн Андерсон (214).

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один ассист. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 71 заброшенная шайба и 131 ассист в 183 матчах.