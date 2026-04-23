Мичков и ещё 10 игроков получили удаления после драки в матче «Филадельфия» — «Питтсбург»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев.

По ходу матча произошла массовая драка между игроками, по итогам которой сразу 11 хоккеистов отправились в штрафные боксы.

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Филадельфии».

«Питтсбург» по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Восточной конференции. «Филадельфия» финишировала на восьмой строчке.