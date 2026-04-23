Кросби получил две минуты за симуляцию в матче Кубка Стэнли с «Филадельфией»

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби получил удаление за симуляцию в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Филадельфии.

В концовке первого периода форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного эпизода.

ВИДЕО

Хэтэуэю дали удаление за игру высоко поднятой клюшкой, Кросби — за симуляцию.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт — 3:1 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один ассист. Всего за карьеру в Кубке Стэнли на его счету 71 заброшенная шайба и 131 ассист в 183 матчах.