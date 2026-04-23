Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Филадельфия Флайерз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 23 апреля 2026, счет 5:2, третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от третьего поражения подряд в серии с «Филадельфией»
Комментарии

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфию Флайерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

В составе «Филадельфии» забивали Тревор Зеграс, Расмус Ристолайнен, Ник Силер, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями

За «Питтсбург» шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин и Эрик Карлссон. Российский форвард Егор Чинахов не записал на свой счёт результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Филадельфия» повела в счёте в серии со счётом 3-0. Следующий матч между командами состоится 26 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Команда Малкина и Кросби терпит бедствие в Кубке Стэнли! Вылет «Питтсбурга» не за горами?
Комментарии
