Гол Малкина не спас «Питтсбург» от третьего поражения подряд в серии с «Филадельфией»

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфию Флайерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Филадельфии» забивали Тревор Зеграс, Расмус Ристолайнен, Ник Силер, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями

За «Питтсбург» шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин и Эрик Карлссон. Российский форвард Егор Чинахов не записал на свой счёт результативных действий.

Таким образом, «Филадельфия» повела в счёте в серии со счётом 3-0. Следующий матч между командами состоится 26 апреля.