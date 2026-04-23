Миннесота Уайлд – Даллас Старз, результат матча 23 апреля 2026, счет 3:4, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в овертайме в плей-офф НХЛ и повёл в серии
Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арене» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Миннесота» выиграла первый матч (6:1), а «Даллас» — второй (4:2). Счёт в серии — 1:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Робертсон, Дюшейн) – 01:25 (pp)     0:2 Робертсон (Дюшейн) – 13:48     1:2 Юханссон (Бринк) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 25:00     3:2 Маккэррон (Фолиньо, Бродин) – 37:25     3:3 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 50:18 (pp)     3:4 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 92:10 (pp)    

У хозяев шайбы забрасывали американский форвард Майкл Маккэррон и шведские нападающие Маркус Юханссон и Йоэль Эрикссон Эк. Российские форварды Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов не отметились результативными действиями. Яков Тренин получил травму во втором матче серии и не принимал участия во встрече.

В составе «Старз» отличились американский нападающий Джейсон Робертсон (1+1) и финский форвард Микко Рантанен. У канадского нападающего Мэтта Дюшейна один гол и два ассиста. В овертайме победную шайбу забросил другой форвард из Канады Уайатт Джонстон.

Следующий матч состоится на этой же арене 26 апреля.

В регулярном чемпионате «Даллас» стал вторым на Западе, а «Миннесота» финишировала на третьем месте в Западной конференции.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
