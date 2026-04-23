«Даллас» обыграл «Миннесоту» в овертайме в плей-офф НХЛ и повёл в серии

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арене» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Миннесота» выиграла первый матч (6:1), а «Даллас» — второй (4:2). Счёт в серии — 1:2.

У хозяев шайбы забрасывали американский форвард Майкл Маккэррон и шведские нападающие Маркус Юханссон и Йоэль Эрикссон Эк. Российские форварды Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов не отметились результативными действиями. Яков Тренин получил травму во втором матче серии и не принимал участия во встрече.

В составе «Старз» отличились американский нападающий Джейсон Робертсон (1+1) и финский форвард Микко Рантанен. У канадского нападающего Мэтта Дюшейна один гол и два ассиста. В овертайме победную шайбу забросил другой форвард из Канады Уайатт Джонстон.

Следующий матч состоится на этой же арене 26 апреля.

В регулярном чемпионате «Даллас» стал вторым на Западе, а «Миннесота» финишировала на третьем месте в Западной конференции.