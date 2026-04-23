Лишь два игрока в истории «Питтсбурга» забили больше первых голов в матчах КС, чем Малкин
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5) в первом раунде Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

Малкин открыл счёт, выведя «Пингвинз» вперёд — для форварда этот гол стал 14-м, забитым в начале матча плей-офф, он занимает третье место в истории по этому показателю после Марио Лемье (18) и Сидни Кросби (16).

Кроме того, в ворота «Филадельфии» в матчах плей-офф Малкин забросил 15‑ю шайбу за всю карьеру и делит первое место в истории лиги по этому показателю с Уэйном Гретцки и одноклубником Сидни Кросби.

Всего в плей‑офф за карьеру Малкин отличился 69 раз — россиянин превзошёл Горди Хоу (68) и вышел на 21‑е место в истории лиги.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Флайерз». 25 апреля команды встретятся в Филадельфии.

