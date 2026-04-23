Лишь два игрока в истории «Питтсбурга» забили больше первых голов в матчах КС, чем Малкин

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5) в первом раунде Кубка Стэнли.
Малкин открыл счёт, выведя «Пингвинз» вперёд — для форварда этот гол стал 14-м, забитым в начале матча плей-офф, он занимает третье место в истории по этому показателю после Марио Лемье (18) и Сидни Кросби (16).
Кроме того, в ворота «Филадельфии» в матчах плей-офф Малкин забросил 15‑ю шайбу за всю карьеру и делит первое место в истории лиги по этому показателю с Уэйном Гретцки и одноклубником Сидни Кросби.
Всего в плей‑офф за карьеру Малкин отличился 69 раз — россиянин превзошёл Горди Хоу (68) и вышел на 21‑е место в истории лиги.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Флайерз». 25 апреля команды встретятся в Филадельфии.
- 23 апреля 2026
