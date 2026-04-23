Малкин сократил до трёх отставание от Фёдорова по числу матчей среди россиян в истории КС

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз» и улучшил своё положение в рейтинге россиян-участников плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Эта встреча для форварда «Пингвинз» стала 180-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Среди россиян за всю историю турнира больше лишь у Сергея Фёдорова, который провёл 183 матча в составе «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Среди всех игроков в истории Малкин занимает 41-е место по данному показателю.
В игре Малкин отличился на пятой минуте. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Евгений принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив два гола. Всего за карьеру в Кубке Стэнли на его счету 69 заброшенных шайб и 114 ассистов в 180 матчах.
- 23 апреля 2026
