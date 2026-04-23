Макдэвид получил повреждение, вернулся и совершил ошибку во второй игре с «Анахаймом»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (4:6).

29-летний канадец в начале второго периода столкнулся с соперником и захромал. Хоккеист прихрамывая отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.

В конце второй двадцатиминутки он вернулся на лёд и допустил результативную ошибку при игре в большинстве — сделал неточную передачу на своей половине, что позволило Райану Пилингу забить в меньшинстве.

После поражения «Эдмонтона» «Анахайм» сравнял счёт в серии (1-1). Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

Нападающий Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ.