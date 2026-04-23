Макдэвид получил повреждение, вернулся и совершил ошибку во второй игре с «Анахаймом»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (4:6).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58     1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp)     1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44     1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp)     2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46     2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh)     3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48     4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51     4:5 Готье – 55:08     4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50    

29-летний канадец в начале второго периода столкнулся с соперником и захромал. Хоккеист прихрамывая отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.

В конце второй двадцатиминутки он вернулся на лёд и допустил результативную ошибку при игре в большинстве — сделал неточную передачу на своей половине, что позволило Райану Пилингу забить в меньшинстве.

После поражения «Эдмонтона» «Анахайм» сравнял счёт в серии (1-1). Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

Нападающий Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме
Лучший бомбардир регулярки НХЛ Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом»
