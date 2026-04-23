«Эдмонтон» уступил «Анахайму» во втором матче Кубка Стэнли, где было забито 10 голов

В ночь с 22 на 23 апреля завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Каттер Готье (2+1), Джейкоб Труба (1+1), Алекс Киллорн (1+2) и Райан Пилинг (дубль). Российский защитник Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «-1». За хозяев забивали Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Мёрфи, Зак Хайман и Джош Самански. Российский форвард Василий Подколзин отметился в данном матче ассистом.

Таким образом, «Анахайм» сравнял счёт в серии (1-1). Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.