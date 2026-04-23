Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс, результат матча 23 апреля 2026, счёт 4:6, плей-офф НХЛ 2025-2026

«Эдмонтон» уступил «Анахайму» во втором матче Кубка Стэнли, где было забито 10 голов
Комментарии

В ночь с 22 на 23 апреля завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58     1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp)     1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44     1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp)     2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46     2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh)     3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48     4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51     4:5 Готье – 55:08     4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50    

В составе победителей отличились Каттер Готье (2+1), Джейкоб Труба (1+1), Алекс Киллорн (1+2) и Райан Пилинг (дубль). Российский защитник Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «-1». За хозяев забивали Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Мёрфи, Зак Хайман и Джош Самански. Российский форвард Василий Подколзин отметился в данном матче ассистом.

Таким образом, «Анахайм» сравнял счёт в серии (1-1). Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
