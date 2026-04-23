23 апреля главные новости спорта, результаты футбола, результаты плей-офф НХЛ и НБА, Ямаль, Малкин, Сафонов, АПЛ, Единая лига

«Питтсбург» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, «Ман Сити» — лидер АПЛ. Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» потерпел третье поражение подряд в серии с «Филадельфией Флайерз» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли, «Манчестер Сити» победил «Бёрнли» в матче 34-го тура АПЛ и впервые с августа возглавил турнирную таблицу, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» во встрече 25-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Малкина не спас «Питтсбург» от третьего поражения подряд в серии с «Филадельфией».
  2. «Манчестер Сити» победил «Бёрнли» благодаря голу Холанда.
  3. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», Адамов отбил пенальти на 90+9-й минуте.
  4. «Зенит» уступил ЦСКА девять очков в домашнем матче заключительного дня Единой лиги.
  5. «ПСЖ» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Кварацхелии — дубль, Сафонов отыграл «на ноль».
  6. «Зенит» СПб сравнял счёт в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026.
  7. «Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии.
  8. «Эдмонтон» уступил «Анахайму» во втором матче Кубка Стэнли, где было забито 10 голов.
  9. «Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги благодаря голу Ямаля, получившего травму.
  10. «Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА благодаря 37 очкам Гилджес-Александера.
  11. «Позорное, трусливое». Путино поведении прежнего руководства МОК.
  12. «Рубин» одолел «Динамо» в 26-м туре РПЛ и обошёл бело-голубых в турнирной таблице.
  13. «Детройт» одолел «Орландо» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА. У Каннингема — дабл-дабл.
  14. «Ротор» уверенно обыграл «Родину» в матче 30-го тура Первой лиги.
  15. Селехметьева проиграла 126-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде.
  16. «Аль-Наср» разгромил катарский «Аль-Ахли» и вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2.
