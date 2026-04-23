«Питтсбург» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, «Ман Сити» — лидер АПЛ. Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» потерпел третье поражение подряд в серии с «Филадельфией Флайерз» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли, «Манчестер Сити» победил «Бёрнли» в матче 34-го тура АПЛ и впервые с августа возглавил турнирную таблицу, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» во встрече 25-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Малкина не спас «Питтсбург» от третьего поражения подряд в серии с «Филадельфией».
- «Манчестер Сити» победил «Бёрнли» благодаря голу Холанда.
- «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», Адамов отбил пенальти на 90+9-й минуте.
- «Зенит» уступил ЦСКА девять очков в домашнем матче заключительного дня Единой лиги.
- «ПСЖ» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Кварацхелии — дубль, Сафонов отыграл «на ноль».
- «Зенит» СПб сравнял счёт в серии с «Локомотивом» за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026.
- «Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии.
- «Эдмонтон» уступил «Анахайму» во втором матче Кубка Стэнли, где было забито 10 голов.
- «Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги благодаря голу Ямаля, получившего травму.
- «Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА благодаря 37 очкам Гилджес-Александера.
- «Позорное, трусливое». Путин — о поведении прежнего руководства МОК.
- «Рубин» одолел «Динамо» в 26-м туре РПЛ и обошёл бело-голубых в турнирной таблице.
- «Детройт» одолел «Орландо» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА. У Каннингема — дабл-дабл.
- «Ротор» уверенно обыграл «Родину» в матче 30-го тура Первой лиги.
- Селехметьева проиграла 126-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде.
- «Аль-Наср» разгромил катарский «Аль-Ахли» и вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2.
