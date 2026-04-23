Главная Хоккей Новости

Кросби отреагировал на своё удаление за симуляцию в матче Кубка Стэнли с «Филадельфией»

Кросби отреагировал на своё удаление за симуляцию в матче Кубка Стэнли с «Филадельфией»
Комментарии

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на своё удаление за симуляцию в третьем матче первого раунда (1/8 финала) Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз». В концовке первого периода форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Робертсон, Дюшейн) – 01:25 (pp)     0:2 Робертсон (Дюшейн) – 13:48     1:2 Юханссон (Бринк) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 25:00     3:2 Маккэррон (Фолиньо, Бродин) – 37:25     3:3 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 50:18 (pp)     3:4 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 92:10 (pp)    

«Не знаю, как Расти (Брайан Раст. — Прим. «Чемпионата») получил дополнительный штраф. Не знаю, как удаление за симуляцию получил я… Нам приходится играть с тем, что есть», — приводит слова Кросби SportNet Pittsburgh в социальной сети X.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Спартак» — «Краснодар», Кубок Стэнли, теннисный «тысячник» и НБА
