Кросби отреагировал на своё удаление за симуляцию в матче Кубка Стэнли с «Филадельфией»

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на своё удаление за симуляцию в третьем матче первого раунда (1/8 финала) Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз». В концовке первого периода форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания.

«Не знаю, как Расти (Брайан Раст. — Прим. «Чемпионата») получил дополнительный штраф. Не знаю, как удаление за симуляцию получил я… Нам приходится играть с тем, что есть», — приводит слова Кросби SportNet Pittsburgh в социальной сети X.