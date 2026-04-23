В ночь на 23 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф НХЛ на 23 апреля 2026 года:
«Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:2;
«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» — 3:4 ОТ;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Анахайм Дакс» — 4:6.
Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2-0;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 1-1;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 1-1.
Восточная конференция:
«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 1-1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 1-1;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 2-0;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 0-3.