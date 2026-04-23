Форвард «Эдмонтона» Подколзин набрал три очка в двух матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин ассистировал Леону Драйзайтлю во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Игра завершилась победой «Дакс» со счётом 6:4, счёт в серии — 1:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58     1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp)     1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44     1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp)     2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46     2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh)     3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48     4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51     4:5 Готье – 55:08     4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50    

24-летний россиянин нанёс три броска в створ в этой встрече, сделал пять силовых приёмов, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из двух. В этом плей-офф НХЛ на счету Подколзина три (0+3) очка после двух игр. Он делит второе место в списке бомбардиров команды, уступая только Драйзайтлю, в активе которого четыре (1+3) очка.

Следующий матч серии между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» пройдёт 25 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
