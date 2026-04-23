Форвард «Эдмонтона» Подколзин набрал три очка в двух матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин ассистировал Леону Драйзайтлю во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Игра завершилась победой «Дакс» со счётом 6:4, счёт в серии — 1:1.

24-летний россиянин нанёс три броска в створ в этой встрече, сделал пять силовых приёмов, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из двух. В этом плей-офф НХЛ на счету Подколзина три (0+3) очка после двух игр. Он делит второе место в списке бомбардиров команды, уступая только Драйзайтлю, в активе которого четыре (1+3) очка.

Следующий матч серии между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» пройдёт 25 апреля.